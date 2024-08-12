Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile ilgili kritik uyarılarda bulunarak, Türkiye’deki deprem riskine dikkat çekti. Moriwaki, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde büyük depremler beklediğini belirtti ve 32 şehri özellikle uyardı. Bursa'nın da aralarında bulunduğu bu şehirlerin KAF üzerinde yer aldığını vurgulayan Moriwaki, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların acil önlemler alması gerektiğini söyledi.

Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye’de deprem yaşanmayacak il kalmadı. En büyük depremler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği yerlerde meydana gelecek" dedi. Deprem riski altındaki illeri sıralayan Japon uzman, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’i depremler konusunda özellikle uyardı.

Moriwaki, Akdeniz Bölgesi'ndeki deprem riskine de dikkat çekerek, "Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerjiyi boşaltmaya başladı, bu durum batıdaki fay hatlarını tetikliyor. Özellikle Kıbrıs'a doğru ilerleyen fay hattı, Akdeniz Bölgesi'nde deprem riskini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Fay hatları domino taşı gibidir" diyen Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının birbirini tetikleyebileceğini ve bu nedenle hiç deprem beklenmeyen yerlerde bile sarsıntılar yaşandığını söyledi. İzmir'de 7 büyüklüğünde bir deprem beklemediğini ifade eden Moriwaki, "İzmir’deki fay hattı ince bir yapıya sahip, bu nedenle maksimum 5 veya 6 şiddetinde depremler beklenebilir" diye ekledi.

İstanbul’daki olası depreme de değinen Moriwaki, megakentte yumuşak zeminli bölgelerde riskin daha büyük olduğuna dikkat çekti. Özellikle Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Yeşilköy gibi yerlerin yumuşak zemin nedeniyle daha fazla hasar görebileceğini belirten Moriwaki, bu bölgelerde bina inşaatlarında zeminin kazıklı sistemlerle iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Moriwaki, Türkiye’nin deprem riskine karşı acil önlemler alması gerektiğini belirterek, vatandaşları daha bilinçli ve hazırlıklı olmaya davet etti.