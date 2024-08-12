Türkiye’nin önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden POSCO ASSAN TST, paslanmaz çelikteki mevcut vergi oranının sektörü olumsuz etkilediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Paslanmaz çelik sektörüne yönelik anti damping tartışması sürüyor. Bazı mutfak eşyası üreticilerinin anti damping soruşturmasına yönelik eleştirilerine, Türkiye’nin önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden POSCO ASSAN TST’den yanıt geldi.

Şirketten yapılan açıklamada dampingli ithalata karşı önlem alınması halinde yerli üreticilerin kapasite kullanım oranlarının artacağı, böylece düşen üretim maliyetleri sayesinde yerli üreticilerin uygun fiyatlı malı temin etmelerine imkân olacağı belirtildi. Anti damping uygulamasının Çin, Endonezya gibi Uzakdoğu ülkelerindeki tüm üreticilere karşı önlem alınacağı anlamına gelmediğini hatırlatan şirket, anti damping gelmesi halinde bu durumun diğer ülkelerden yapılan ithalatın önünde de herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade etti.

Bugün Avrupa Birliği, ABD ve pek çok Asya ülkesinin Endonezya ve Çin’e karşı yüzde 17,3 ile yüzde 33,4 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uyguladığını hatırlatan şirket, yerli üretimin sürdürülebilmesi ve gelişebilmesi için damping yaptığı tespit edilen firmalara önlemler getirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açıklamada, Türkiye’de paslanmaz çeliğe yönelik yüzde 12’lik gümrük vergisinin ithal edilen tüm ürünlere uygulanmadığını vurgulandı. Açıklamada, “Halen toplam ithalatın yaklaşık yüzde 70’i sıfır gümrük vergisiyle Türkiye’ye giriyor. Paslanmaz çelikte koruma önlemlerine karşı çıkan beyaz eşya ve paslanmaz çelikten mutfak eşyası üreticileri bile yüzde 28,2 ile yüzde 31,4 arasında gümrük vergileriyle korunuyor” denildi.

“Yeterli delil olmasa soruşturma açılmazdı”

Paslanmaz çeliğe yönelik haziran ayında başlatılan anti damping soruşturması başvurusunun, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve ilgili mevzuata dayanarak yapıldığını vurgulayan şirket, “Anti-damping soruşturmasının başlatılması, sadece dampingli ithalatın yerli üreticiye zarar verdiğine ilişkin yeterli delil bulunması halinde mümkün. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı soruşturmayı somut verilere dayanarak başlattı” ifadelerini kullandı.

Paslanmaz çelikte ton fiyatının iki yıl önce dört bin 500 dolar seviyesindeyken şu an iki bin 400 dolar seviyesinde olduğunu belirten POSCO ASSAN TST, dünya ortalamasına ve maliyetlere bakıldığında Çin’den alınan soğuk paslanmaz çeliğin rulo fiyatının bin 800 dolar olmasının bu üründe damping yapıldığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı. POSCO ASSAN TST, “Anti damping soruşturması sonucunda ithal paslanmaz çeliğe yüzde 25 ek vergi getirileceği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Anti-damping teknik bir konu. Soruşturma neticesinde damping marjı varsa buna göre önlem alınır, yoksa alınmaz” ifadelerine yer verdi.

“Mutfak eşyası ihracatı arttı”

Şirket, anti damping önlemlerinin Uzakdoğu’dan yapılan tüm ithalata karşı uygulanacağına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, ancak bunun yanlış olduğunu kaydetti. Önlemin, sadece damping yaptığı tespit edilen üreticilere karşı uygulanacağını, damping yapmayan ve soruşturmaya müdahil olarak damping yapmadığını kanıtlayan üreticilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade eden şirket, TÜİK verilerine bakıldığında paslanmaz çeliğe yönelik gümrük vergisi oranındaki artışla, paslanmaz çelikten mutfak eşyasına yönelik ihracat rakamları arasında bağlantı bulunmadığının da altını çizdi.

TÜİK rakamlarına göre, paslanmaz çelikten mutfak eşyasında toplam ihracat 2023’ün ilk 6 ayında değer bazında 77,2 milyon dolar, miktar bazında ise 10 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2024’ün ilk yarısında ise 96,1 milyon dolara ve 12 bin 250 tona yükseldi.

3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçti

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik tüketimi son 10 yılda yaklaşık 350-400 bin ton civarında oldu.

Faaliyete geçtiği 2013 yılından bu yana iki milyon ton üzerinde yüksek kaliteli paslanmaz çelik üreten şirket, bu mamullerle 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yaptığı üretimle 3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

Bugün Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi konumundaki şirketin haddeleme kapasitesi 250 bin ton, tavlamada ise 300 bin ton. Şirketin 2023’teki toplam satışı ise 128 bin 935 ton oldu.

Uzun vadede yerel üretimi bitiriyor

Açıklamaya göre dampingli ithalat, başlangıçta düşük fiyatlarla avantaj sağlıyor gibi görünse de yerli üreticilerin ve kaliteli ürünlerin piyasadan çekilmesine, sonrasında da damping yapan üreticilerin fiyatları yükseltmesine olanak tanıyor. Bu durum, maliyetlerin öngörülemeyen şekilde artmasına ve üretim süreçlerinin olumsuz etkilenmesine yol açtığı gibi ithal ürünlerin kalitesi ve standartları konusundaki belirsizlikler de çoğu zaman üretim süreçlerinde aksamalara neden oluyor.