NBA'de Boston Celtics, deplasmanda karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 146-115'lik mağlup etti. Boston'da Jaylen Brown kaydettiği 50 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de heyecan normal sezonda oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks'e 110-104'lük skorla kaybetti. Houston'da Alperen maçın başında bir pozisyonda sağ ayak bileğinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden Dallas'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Max Christie de 24 sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Houston'da ise Kevin Durant 34 sayı, Amen Thompson 20 sayı ve Tari Eason da 19 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

Adem Bona'dan 2 sayı, 6 ribaund

Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 130-119'luk skorla yendi ve 19. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da Tyrese Maxey 36 sayı, VJ Edgecombe ile Joel Embiid de 26'şar sayıyla oynarken, milli basketbolcu Adem Bona ise 18 dakika kaldığı parkede 2 sayı, 6 ribaund ve 1 top çalmayla katkı verdi. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan New York'ta Jalen Brunson 31 sayı, Karl-Anthony Towns 23 sayı ve Miles McBride de 20 sayıyla müsabakayı tamamlandı.

Jaylen Brown 50 sayı attı, Boston deplasmanda farklı kazandı

Boston Celtics, Intuit Dome'da mücadele ettiği Los Angeles Clippers'ı 146-115'lik skorla farklı mağlup etti. Bu sezonki 22. galibiyetini elde eden Boston'da Jaylen Brown attığı 50 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken, Derrick White da 29 sayı kaydetti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Clippers'ta ise Kawhi Leonard ile John Collins 22'şer, James Harden da 18 sayı, 12 asistle ön plana çıktı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 115 - Minnesota Timberwolves: 125

New York Knicks: 119 - Philadelphia 76ers: 130

Toronto Raptors: 134 - Atlanta Hawks: 117

Chicago Bulls: 99 - Charlotte Hornets: 112

San Antonio Spurs: 110 - Portland Trail Blazers: 115

Dallas Mavericks: 110 - Houston Rockets: 104

Golden State Warriors: 123 - Utah Jazz: 114

Los Angeles Clippers: 115 - Boston Celtics: 146