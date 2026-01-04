Gayrimenkul piyasasında güven ve şeffaflığı güçlendirmeyi hedefleyen Ticaret Bakanlığı, yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında, satılık konut ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu olacak.

Hayata geçirilecek düzenleme ile kayıt dışı faaliyet gösteren emlakçılığın engellenmesi, özellikle ilan siteleri üzerinden yapılan sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistemde ilan platformları tapu kayıtlarıyla entegre şekilde çalışacak. Böylece taşınmazın varlığı ile mülkiyet bilgileri sistem üzerinden kontrol edilerek doğrulanacak.

NTV muhabiri Onur Aksoy’un aktardığı bilgilere göre, konut sahipleri e-Devlet üzerinden kendilerine ait taşınmazı seçerek, ilgili emlakçıyı sistem üzerinden yetkilendirecek. Bu yetkilendirme sonrasında emlakçılar yalnızca aldıkları onay doğrultusunda internet sitelerine ilan girişi yapabilecek. Yetki doğrulaması tamamlanan ilanlar “doğrulanmış ilan” olarak yayımlanacak; doğrulama yapılmayan ilanlara ise emlak portalları üzerinden izin verilmeyecek.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanlar başta olmak üzere isteyen herkesin ilan verebildiğini dile getirdi.

Sistemin 2023'te kurulduğunu ifade eden Aşa, "2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor" dedi.