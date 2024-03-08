Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan’ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, maça 11’de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlandığından dolayı oyundan çıktı. Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola’ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

29 yaşındaki futbolcunun yerine 23. dakikada oyuna Wilfried Zaha dahil oldu.