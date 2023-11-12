Kabak Çekirdeğinin Faydaları şu şekildedir;
- İçerdiği magnezyum ile kalp sağlığını korur ve kan basıncını düzenlemektedir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cinsel fonksiyonları artırmaktadır.
- Vücuttaki çinko eksikliğini gideren kabak çekirdeği soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olmaktadır.
- Omega3 sayesinde şekeri dengeleyip kolesterolü düzenler ve damar tıkanıklığını önlemektedir.
- Kanser, iltihaplanma, prostat hastalıkları ve diğer birçok ciddi hastalıklara karşı korunmayı sağlar ve vücut direncini artırmaktadır.
- İçerdiği antioksidan ve lifler sayesinde karaciğeri korumaktadır.
- Akşam tüketilen kabak çekirdeği vücudu dinlendirir ve düzenli uyumamıza yardımcı olur.
- E vitamini sayesinde cilt gençleştirici ve yenileyici özelliği bulunmaktadır.
- Günlük tüketildiğinde kabızlık probleminin giderilmesinde fayda sağlar.
- Özellikle çocuklarda zihinsel gelişim için oldukça faydalıdır.