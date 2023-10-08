Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Ekim Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hafta başında yoğun gündemle toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.
Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası "Millete Seslenş" konuşması yapması bekleniyor.