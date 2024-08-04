Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık bir aranın ardından geniş bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli konusunu Filistin oluşturacak. Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından izliyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin öldürülmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerilimin artması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon daha da yükseldi. Kabine toplantısında, soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bölgeye yayma girişimlerine karşı alınacak önlemler ele alınacak. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına uluslararası baskının artırılması ve Filistinlilere acil insani yardım sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu, terörle mücadele operasyonları olacak. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik sürdürdüğü operasyonlar ele alınacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şam yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için başlatılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapılacak.

Ekonomi konusunda, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programının güncel durumu gündeme gelecek. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik ek tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler tartışılacak.