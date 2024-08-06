Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara göz açtırmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın talimatıyla denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seçiminin ardından geçen 4 aylık sürede kaçak moloz döken şahıs ve firmalara toplam 375 bin lira ceza kesti.BURSA (İGFA) - diyesi, doğaya büyük zarar verdiği gibi çevre ve görüntü kirliliğine de neden olan inşaat atığı dökümlerini önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yasal döküm sahaları dışındaki noktalara izinsiz olarak moloz ve çöp dökenleri mercek altına alan ekipler, halk sağlığını tehdit eden kişi ve kurumlara ceza yağdırdı. Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ile 63 bin 683 lira arasında değişen para cezaları kesildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın göreve başlamasının ardından geçen 4 aylık sürede toplam 33 şahıs ve firmaya 375 bin lira ceza kesildi. Zamanında müdahaleler ile çevre katliamının önüne geçen ekipler, cezai işlem uyguladıktan sonra dökülen hafriyatın da atan kişiler tarafından bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti