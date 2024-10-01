Aracında 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara bulunan Ün, şoförü Fatih Anıl ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Fatih Anıl, Bulgaristan'da yaşayan ve yolları iyi bilen biriydi. Olaydan önce güvenimi sarsacak bir davranışını görmemiştim. Aracımın bakım için servise götürülmesi gerektiğini belirttikten sonra evime döndüm. O sırada Fatih, aracımı haberim olmadan yüklemiş."

Ün, şoförünün savcılık ifadesini de açıkladı. Anıl, ifadelerinde, "Edirne'ye girdiğimde araçta kaçak sigaralar yoktu. Bir kişi, bu ürünleri almamı söyledi. Sonrasında yükleyip yola çıktım" dedi.

Ün, "Fatih, araçtan inmemi bekleyip yükleme yaptı. Medyada yer alan asılsız haberler yüzünden karalandım. Adli makamların araçta arama yapmasına destek verdim. Hemen ertesi gün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Bu süreçte gerçeklerin ortaya çıkacağını umuyorum. Yalan haber yapanlarla yargıda hesaplaşacağım" diyerek kendini savundu.