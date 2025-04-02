Hayatın her döneminde böyledir. Kader ya da bir başka deyim şansın yaver giderse her şey güllük gülistanlık olur.

Kırklareli maçında da buna net bir şekilde tanık olduk. Mali anlamda ciddi sorunlar yaşayan, akabinde deplasman yolunda takım otobüsü bağlanan İnegölspor’un maçta nasıl bir ruh hali ile oynayacağını düşünürken, bir anda kaderin güzel tarafı bize döndü ve 3 puanı 3 golle almış olduk. Trakya’nın soğuk havasına birde yağış ile rüzgar eklenince futbol oynamayı bırakın, izlemek bile eziyete dönüştü adeta. Herkes soğuktan başını sokacak kapalı alan aradı. Kadro olarak savunmada Mustafa Emre Can cezalı olunca Mete Sevinç ilk 11’de başladı. Diğer oyuncu grubunda ise değişiklik yoktu. Maça 2 takımda durgun başladı. Sanki beraberlik çıkacak bir 90 dakika görünümü oluşurken, Ali Mert’in asistinde İbrahim Can Köse'nin bitirici vuruşu geldi. Rakibin gol için girişimde bulunduğu anlarda ise fazla imkan sağlamadık. İkili mücadelelerde yakın ve agresif oynayarak bir anlamda topuda kaleden uzak tutmuş olduk. 2.yarı ev sahibi takımın yapmış olduğu değişiklik adeta Kırklarelispor’a vites arttırdı. Hemen bu yüklemeden yan toptan golü buldular. Beraberlik onları ümitlendirirken, bizi de zorlamaya başladı. Kaleye şut denemeleri, kanat organizasyonları derken kader anı geldi çattı. Kendini ceza alanı içinde yere atan Erdoğan kırmızı görünce, bir anda işler terse döndü. Hemen 2.gol, ardında sezon başından beri varlığı ile yokluğu belli olmayan 4 trilyonluk yedek Alpay’ın golü geldi. Maçta bu golle de bitmiş oldu. Sanki kabustan uyanmış bir role büründük. Gitti, gidecek maçtan galibiyetle ayrıldık ve bana göre yaşadığımız durum açısından bir galibiyetten fazlasını almış olduk. Ligin bizim için önceden bittiğini söylememize rağmen, futbolda hep konuşulan matematik teorisi de bu 90 dakika sonrası bitirmiş olduk. Artık ne aşağı ne de yukarı ile en ufak bir işimiz var ve bana göre kalan maçlarda kulübeden gelecek anlamda nasıl fayda sağlayabiliriz onun hesabında olmalıyız. Yoksa mevcut takımın son maça kadar aynı şekilde sahada kalmasının bize gram faydası olmayacaktır.