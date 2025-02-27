Kadıköy’de Göztepe Marmaray İstasyonu’nda 15 Mart tarihinde güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili’ye bıçakla saldıran temizlik görevlisi Çetin Aktay’ın, ’tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’ısrarlı takip’ suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Aktay SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı, mütalaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Çetin Aktay’ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Aktay, "Mütalaayı kabul etmiyorum, mütalaaya karşı savunmalarımı avukatımla hazırlamak üzere süre talep ediyorum. Sicilime bakabilirsiniz ben herhangi bir suç işlemiş değilim. Katılan hayatımı mahvetti. Beni işimden etmek için yüzlerce kez şikayetçi oldu. Uzaklaştırma aldım. Beni başka kişilere dövdürdü, benim mahkemenin kararına saygım sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.