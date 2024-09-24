Şefkatiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Kadıköyspor’un kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman takdim etti.

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen ve gençlerin sağlıklı bir ortamda büyümelerini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve sporun içinde olmalarını teşvik etmek amacı güden 3’üncü Geleneksel Şevkatiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Şefkatiye Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla heyecana sahne oldu.

Turnuvada 12 takım iki grup halinde mücadele edildi. 15 kişiden oluşan takımlar Hüseyin Üzülmez Parkı’nda, 25 dakikadan iki devre halinde karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında Kadıköyspor - Umutspor’u 5-3 yenerek kupaya uzandı.

Kupa töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "3’üncü Geleneksel Şevkatiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında Umutspor ile oynadığı final maçında şampiyonluk kupasını elde eden Kadıköyspor’u tebrik ediyor, turnuva boyunca mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.