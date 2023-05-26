Gölcük Belediyesi; ilçedeki kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri Örcün Sultan Baba Satış Noktasının yapımını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçede yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Örcün Sultan Baba el emeği ürün satış noktasında çalışmalar tamamlandı.

El emeği satış noktası, Örcün Sultan Baba’da yeniden ihyâ edilen Osmanlı Tarihi Hamamı’na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Mescidi, Mesire alanı, Sultan Kafe ve oyun parkı ve çevre düzenlemesi yanında inşa edildi.

Satış noktasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü denetiminde, el emeği ürünlerini üreten kadınlar satış yapabilecekler.