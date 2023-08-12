Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) işbirliğinde, TÜBİTAK desteğiyle Bursa ve civarındaki kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik olarak Dijital Pazarlama, Markalaşma ve Girişimcilik Eğitimleri gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi ESKAR işbirliğinde, TÜBİTAK destekleri ile kadın kooperatiflerinin eğitim yolu ile güçlendirilmesini hedefleyen projede girişimcilik, dijital pazarlama ve markalaşma konularında 4 gün boyunca verilen eğitimlere 200’den fazla kadın girişimci katıldı. Proje çerçevesinde Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde belirlenen 7 pilot ilde gerçekleşecek olan eğitimlerin Bursa programının açılışında konuşan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, "Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üretim teknolojilerinde sağladığı hızlı gelişmeler önümüzdeki dönemde küresel rekabet şartlarının çok daha sert olacağına işaret ediyor. Bu nedenle kadınlarımızın girişimcilik ekosistemine katılması, ülkemiz için her zamankinden daha hayati önemde olacak" dedi.

"Kadın girişimci potansiyelimiz eşi bulunmaz bir hazine"

Türkiye’nin müthiş bir kadın girişimci potansiyeli olduğunu söyleyen Saygın, "Bu bir ülke için gerçekten eşi bulunmaz bir hazine. Bu hazineyi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün dünyaca tanınan, çok önemli başarılara imza atmış kadınlarımız var. Ülkemiz daha nicelerini yetiştirecek güce sahip. Biz her adımımızı bu inançla atıyoruz. Elbette iktisadi hayata dahil olmak kadar orada kalıcı olabilmek de bir o kadar önemli. Kadınlarımızın yaşanan teknolojik dönüşüm ve sosyal değişimleri dikkate alarak bilgilerini sürekli güncel tutmaları gerekiyor. Bu noktada düzenlenen bu eğitim programını çok kıymetli buluyorum. Dijital pazarlama, girişimcilik ve markalaşma konularında verilecek eğitimler, kadınlarımıza özgüven kazandırırken, geleceği daha iyi okuyabilmelerine de imkan sağlayacak. Emeği geçen tüm paydaşlara ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğitimler kadınlarımızın bakış açılarını değiştiriyor”

ESKAR Genel Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Bursa programlarında girişimci kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin iş dünyasının vazgeçilmez unsurlarının bir çoğunu kapsadığını belirten Prof. Dr. Ayanoğlu, "Bu eğitimler her şeyden önce kadınlarımızın bakış açısını değiştiriyor. Girişimci vizyona sahip oluyorlar. Ürünlerini nasıl markalaştırırlar, müşteriyle iletişim nasıl olmalı, dijital platformları etkili kullanabilmeleri için neler gerekiyor gibi konuların cevaplarını buluyorlar. Ürünlerini ve fikirlerini yenilikçi hale getirebilmeyi öğreniyorlar. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a projemize destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Alanında uzman akademisyenler tarafından 4 gün boyunca verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar kapanış töreninde sertifikalarını aldı.