Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen ve Kastamonu Üniversitesi'nin düzenlediği bu turnuvada, SUBÜ'nün yanı sıra Kastamonu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin voleybol takımları da yer aldı. SUBÜ, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Güneş ve Öğretim Görevlisi Emel Mimaroğlu'nun antrenörlüğünde mücadele etti. Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, finalde Karabük Üniversitesi'ni sırasıyla 3-1 ve 3-2’lik sonuçlarla yenerek birinciliği elde etti. Bu zaferle birlikte SUBÜ, Voleybol Süper Lig Yükselme Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: iha