Kavgaya karışan şahıslardan biri kasığından vurularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken bir şahıs, tartıştığı kişiyi kasığından vurarak yaraladı. Yere düşen yaralı şahsın yanında bulunan diğer kişi ise silahla karşılık vererek ateş açtı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Mübin Şimşek, "Öğleden sonra 16.30 civarında, üç kişi arasında tartışma başladı. Birisi silahını çıkartıp ateş etti, ardından olay yerinden uzaklaştılar. Vurulan kişinin cebinde telefon vardı ve kurşun ona isabet etti" dedi.