Modef Fuarı’ndaki Kitap Fuarı alanında oluşturulan stantta, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratıldı. Etkinlikte, kadınlara çiçek ve üzerinde “Kadın anadır, yardır, candır… İncitme” ile “Kadına el kaldıran adam değildir” gibi mesajların yer aldığı balonlar dağıtıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve partili yöneticilerle birlikte alana gelerek, etkinliğe destek verdi ve kadınlara hediyeler takdim etti. Başkan Taban, konuşmasında “Kadına yönelik şiddet, insanlığın tamamını ilgilendiren bir sorundur. Bu konu, toplumsal barış ve adalet için hepimizin ortak vicdanını harekete geçirmelidir” diyerek şiddetle mücadelede dayanışma çağrısında bulundu.

“İNEGÖL KADINA VERİLEN DEĞERLE ÖNE ÇIKMIŞ BİR ŞEHİR”

Burada günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Alper Taban, “25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü olarak kutlanıyor. Biz de bugün bu vesileyle Kitap Fuarımızın yapıldığı alanda bir araya geldik. Kadına yönelik şiddet sadece bir kadının veya ailenin sorunu değildir. İnsanlığın tamamının, toplumsal barışın ve adaletin bir sorunudur. Bu mesele hepimizin ortak vicdanının bir çağrısıdır. Bu konuda tarih boyunca kadına verilen değerle öne çıkmış bir şehiriz İnegöl olarak. Bugün de hassasiyeti sürekli yükselen bir farkındalık ve kararlılıkla göstermeye devam ediyoruz” dedi.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE HEM YERELDE HEM GENELDE SÜRÜYOR

“İnegöl’de yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadele projelerini arttırmak, bu duyarlılığı en yükseğe çıkarmak bizim de vazifemizdir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yerel yönetimlerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesin bu konuda el ele vermesi umut vericidir. Hükümetimiz kadına yönelik şiddeti tamamen ortadan kaldırmayı planlayan, hedefleyen bir dizi politikaları hayata geçirmiştir. Bunlarla ilgili kadınların hukuki ve sosyal haklarını güçlendiren yasal düzenlemeler, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları, sığınma evleri ve güvenli evlerin yapılması gibi birtakım çalışmalar hükümetimiz tarafından yapılmaktadır.”

İNEGÖL BELEDİYESİ BU KONUDA NELER YAPIYOR?

“Bu şiddet son bulmalıdır. Kadına yapılan saldırı, insanlık onuruna yapılan bir saldırıdır. Bir kadına yönelik her türlü şiddet, aslında bir toplumun geleceğine zarar vermektedir. Çünkü kadın sadece bir birey değil, bir anne, bir eş, kardeş ve toplumu şekillendiren bir dinamiktir. Kadına yönelik şiddeti bitirmek daha huzurlu ve adil bir dünyanın kapısını açmak anlamına gelir. Bizler de İnegöl’de gerek sivil toplum kuruluşlarımızla ve tüm birimlerimizle kadınlara yönelik bilinçlendirme eğitim ve seminerleri, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik psikolojik ve hukuki destek hizmetlerinin verilmesi gibi aile mefhumunun güçlendirilmesi adına İNGADEM merkezimizde verilen destekler gibi destekleri arttırmaya devam edeceğiz. Yine kadın istihdamını arttırıcı projelerimizi yaptık ve daha fazlasını yapmak için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki bu mücadele sadece kadınların sorunu değil. Hep birlikte hareket ettiğimizde, dayanışma gösterdiğimizde sevgi ve adaletin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle kadına yönelik şiddetle mücadele yolunda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günün farkındalık yaratmasını temenni ediyorum.”

İnegöl Belediyesi, 25 Kasım’ın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla şehrin dört bir yanındaki bilboardlarda özel çalışmalar gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddet konusunu gündeme taşıyan bu bilboardlar, vatandaşlardan da takdir topladı.