Tekirdağ’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldi. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde kurumlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ardından yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu. Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.