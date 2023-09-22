Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetler, iş ve işlemlere dair veriler gözden geçirilerek, kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme yaptıktan sonra toplantı sona erdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Müftüsü Sedat Karali, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yakup Nar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Beyzanur Buhur, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Sosyolog Dilber Kumaş’ ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.