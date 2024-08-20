Bilecik’te kadına karşı şiddet ve küçük yaşta zorla evlilik konuları hakkında farkındalık çalışmalarına imzalar atıldı.

Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’ semineri düzenlendi. Bilecik İl Özel İdare Toplantı Salonunda verilen seminere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katılım sağladı. İlkay Türkoğlu, gerçekleştirdiği sunumda, küçük yaşta maruz bırakılan zorla evliliklere değinerek çocukların güvenliğinin sağlanması gerektiğinden bahsetti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planının ‘Toplumsal Farkındalık’ ana hedefi doğrultusunda belde ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.