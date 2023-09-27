Eskişehir'de bir ilkokulun bahçesine giren eli bıçaklı bir kişi, öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında meydana gelen arbede sonucunda 4 öğretmen hafif şekilde yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu'nda gerçekleşen bu olayda, teneffüs sırasında okul bahçesine elinde bıçak bulunan bir şahıs giriş yaptı. Hızla tepki gösteren öğretmenler, şahsın öğrencilere yaklaşmasını engelleyerek müdahale ettiler. Yaşanan arbede sırasında, 4 öğretmen çeşitli yerlerinde hafif yaralanmalar aldı.

Olay, öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden önlendi. Yaralanan öğretmenlerin tedavi için hastaneye gittiği bilgisi alındı. Bu esnada, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından eli bıçaklı şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.