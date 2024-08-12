Osmangazi Belediyesi ve Eşitlikçi Kadınlar Derneği (DEMETER) işbirliğiyle Bursa Kadın ve Yaşam Forumu düzenlendi. Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen forumda, kadınlar çeşitli atölyelerde hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Katılımcılar, Türkan Saylan Taş Boyama, Bahriye Üçok Resim, Cahide Sonku Doğanın Dili Geri Dönüşüm ve Afife Jale doğaçlama atölyelerinde uzman eğitmenlerden bilgi aldı ve uygulamalı çalışmalar yaptı.

Etkinlik kapsamında, Bursa Barosu'ndan dört avukat kadın ve çocuk hakları hakkında bilgilendirmede bulunurken, uzman doktorlar kadın kanserleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, boyalar kullanarak kumaş üzerinde ayak izleri bıraktı; bu izler Osmangazi'nin en görünen yerlerinde sergilenecek. Kadınlar, müzik eğlencesi ve ritim gösterisi eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

DEMETER Başkanı Nilgün Arslanoğlu, etkinlikte kadınların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, eşitlik ve özgürlük için bırakılan ayak izlerinin Osmangazi'de sergileneceğini ifade etti. Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ise, kadın cinayetleri ve yoksunluk gibi sorunlarla mücadelede birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin destekleyici rol oynadığını söyledi.