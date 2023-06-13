Kadınlarda saç dökülmesi problemi ile karşılaşıyorsanız saçınızın dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Bunun geçici, geri döndürülebilir veya kalıcı olup olmadığına bakılmaksızın, yardımcı olabilecek, göz önünde bulundurabileceğiniz seçenekler vardır.

En önemli adım, saç dökülmesinin nedenini teşhis edebilmeleri içinuzman bir doktordan randevu ayarlamaktır.

Bu yazımızda kadınlar için saç dökülmesine ne iyi gelir, tedavi etmek için mevcut yöntemler ve geleneksel olarak bilinen doğal yöntemleri gözden geçireceğiz.

Kadın tipi kellik nedir?

Androgenetik alopesi olarak da adlandırılan kadın tipi kellik, özellikle kadınları etkileyen saç dökülmesidir. Kadınların erkeklerden farklı bir şekilde saçlarını kaybetmesi dışında erkek tipi kelliğe benzer.

Kadın tipi kellik yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Amerikan Osteopatik Dermatoloji Koleji’ne (AOCD) göre, bu durum, durum için daha yüksek risk altında olan tüm kadınların kabaca yüzde 33’ünü etkiler.

Kadınlarda saç dökülmesi, özellikle ilerleyen yaşla birlikte normal bir süreçtir ve çoğu kadın menopozdan sonra saç dökülmesi yaşar. 65 yaş ve üstü kadınların yarısından fazlası bir dereceye kadar saç dökülmesi yaşayacaktır.

Kadın tipi kellikte saçın uzama evresi yavaşlar. Ayrıca yeni saçların büyümeye başlaması daha uzun sürer. Saç folikülleri küçülür ve büyüyen saçların daha ince ve daha ince olmasına neden olur. Bu, kolayca kırılan saçlara neden olabilir.

Kadın tipi kellik kalıtsaldır. Menopozdan sonra da daha sık görülür, bu nedenle hormonların sorumlu olması muhtemeldir. Saçınızın döküldüğünü fark ederseniz, doktorunuzla veya bir dermatologla konuşmanız önemlidir. Kadın tipi kellik mi yoksa diğer faktörlerin neden olduğu farklı türde bir saç dökülmesi mi yaşadığınızı belirleyebileceklerdir.



Yaygın semptomlar

Başın üstündeki saçın kademeli olarak incelmesi

Ani saç dökülmesi

Kafa derisinde düzensiz kel noktalar

Kadınlarda Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir

Saç dökülmesine genetiğiniz neden oluyorsa, bunu tersine çevirmeniz pek mümkün değildir. Ancak minoksidil gibi çözümlerle veya doğal saç çıkaran yöntemler ile saç dökülmesini yavaşlatabilirsiniz. Genetik faktör harici diğer saç dökülme nedenleri ise daha tedavi edilebilir durumdadır.

Alopesi areata, yeni doğum veya kanser tedavisi nedeniyle saç dökülmesi genellikle eninde sonunda tekrar uzar. Altta yatan neden besin eksiklikleriyse, diyetinizi iyileştirmek veya takviye almak saç dökülmesini tersine çevirebilir.

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ile besin eksiklikleri gibi nedenlerden oluşan saç dökülmesi problemleri kolaylıkla önlenebilir.

Tiroid hastalığı ve kanser gibi bazı tıbbi durumların gelişimi en azından kısmen kontrolünüz dışında olabilir, ancak altta yatan tıbbi durumu tedavi etmek saç dökülmesini tersine çevirmeye yardımcı olabilir. Genetik saç dökülmesi büyük ölçüde kontrolünüz dışındadır ancak minoksidil ve düşük seviyeli lazer tedavisi yardımcı olabilir.

Doğal yollarla saç çıkaran yöntemler

Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir denildiğinde tercih edilen yöntemlerin başında doğal yollarla saç çıkaran yöntemler gelir. Saç dökülmesinden endişe ediyorsanız, saçınızın dökülmesini durdurup durduramayacağınızı görmek için evde bir çare denemek isteyebilirsiniz. Uygun şekilde tedavi edebilmeniz için teşhis konmak ve saç dökülmesinin altında yatan nedeni bulmak önemlidir.

Takviye Gıdalardan Yararlanın

Doğru saç gelişimi ve büyümesi için birçok vitamin ve mineral gereklidir. Bazı beslenme eksiklikleri potansiyel olarak saç dökülmesine neden olabilir.

D vitamini takviyesi, genetik saç dökülmesi veya telogen effluvium semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, bağlantıyı kesin olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Demir takviyesi, demir eksikliği olan kişilerde semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Düşük demiri olan kişiler, yeterince almıyorlarsa C vitamini takviyesinden de yararlanabilirler.

Araştırma Güvenilir Kaynak ayrıca düşük D vitamini ile otoimmün reaksiyonun neden olduğu düzensiz bir saç dökülmesi şekli olan alopesi areata arasında bir bağlantı buldu. Bu durumdaki kişilerin, eksiklikleri varsa D vitamini takviyesi yapmaları önerilir.

Şu anda, aşağıdakilerin takviyesinin saç dökülmesine yardımcı olabileceğine dair yeterli kanıt yoktur:

Çinko

Riboflavin (B2 vitamini)

Folik asit (B9 vitamini)

B12 vitamini

Biyotin

E vitamini

Bazı küçük araştırmalar, çok fazla A vitamini veya selenyumun saç dökülmesine neden olabileceğini buldu, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Araştırmacılar, alopesi areatalı kişilerin demir veya çinko takviyesi almalarının herhangi bir yararı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından incelenmediğinden, yalnızca güvenilir kaynaklardan takviye almayı unutmayın.

Uçucu yağlar Kullanın

Uçucu yağlar, bitkiler tarafından üretilen doğal özlerdir. Bazı uçucu yağlar saç büyümesini uyaran özelliklere sahip olabilir. Şu anda, kanıtlar neredeyse tamamen anekdottur ve hiçbir çalışma, insanlarda saç dökülmesini tedavi etmek için herhangi bir esansiyel yağın kullanılabileceğini önermek için yeterli kanıt bulamadı.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu çok küçük numune boyutlarına sahiptir, kalitesizdir veya hayvanlar üzerinde yapılmıştır. Örneğin, 2016 yılında yapılan bir araştırma, lavanta yağının farelerde saç büyümesini uyarabileceğine dair kanıtlar buldu. Bununla birlikte, bu sonuçların insanlara da geçip geçmediğini ve yağların saç dökülmesi durumlarını tedavi etmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek için çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bazı kişilerin saç büyümesi için kullandığı uçucu yağlar şunları içerir:

Nane

Çin ebegümeci

Ginseng

Jatamansi

Lavanta

Saç Derinize Masaj Uygulayın

Saç derisi masajı, dolaşımı ve gen değişikliklerini teşvik ederek saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir, ancak şu anda çok sınırlı miktarda kanıt var. 2016’da yapılan çok küçük bir araştırma, günlük 4 dakikalık saç derisi masajının, kel olmayan dokuz Japon erkekte saç kalınlığını artırdığına dair kanıt buldu. Ancak bu çalışmada kontrol grubu yoktu.

Kendinize bir saç derisi masajı yapmak genellikle iyi hissettirir, bu nedenle saç büyümesini artırmada etkili olmasa bile rahatlatıcı bulabilirsiniz.

Beslenme Şeklinizi Değiştirin

Diyetinizin saç dökülmesi üzerinde etkisi olabilir. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet yemek, saç köklerine zarar veren ve saç dökülmesine katkıda bulunan çevresel faktörler olan oksidatif stres belirtileriyle savaşmaya yardımcı olabilir. Çilek, yaban mersini, fasulye ve baklagiller, ıspanak ve lahana gibi birçok renkli meyve ve sebze harika antioksidan kaynaklarıdır.

Şeker, işlenmiş yağlar, koruyucular ve alkolün tümü oksidatif strese katkıda bulunabilir. Saçınızın dökülmesini durdurmak istiyorsanız bunu aklınızda bulundurun.

Sigarayı bırakın

Sigara içmek saç hücrelerinize zarar verebilir, saç köklerinizi kırılgan hale getirir ve zarar görmesini kolaylaştırır. Çalışmalar, sigarayı artan erken beyazlama ve saç dökülmesi oranlarıyla ilişkilendirmiştir. Bırakmak zor olabilir, ancak bir doktor sizin için doğru olan bir sigara bırakma planı hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Kadınlarda Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir

Saçı inciten saç modellerinden kaçının.

Saç esnektir, ancak araştırmalar, saçınızın kalıcı olarak hasar görmeden önce ancak bu kadar uzatılabileceğini gösteriyor. Mısır tarlaları, sıkı örgüler ve at kuyruğu gibi saç modelleri saçınızı saç derinizden uzaklaştırabilir ve zamanla saçınız ile saç deriniz arasındaki bağı gevşetebilir.

Yüksek ısı kullanan saç şekillendirme araçlarından kaçının.

Saçınızı şekillendirmek için ısı kullanmak saç kökünüzü susuz bırakır ve hasara karşı savunmasız bırakır. Saç kurutma makineleri, saç düzleştiriciler ve maşaların tümü, saç millerinizdeki nemin genişlemesine neden olarak zamanla saçınıza zarar verebilir.

Saçınızı kimyasal olarak tedavi etmeyin veya ağartmayın.

Saçı ağartma gibi yöntemlerle kimyasal olarak tedavi etmek, keratin adı verilen protein moleküllerini parçalayarak saça zarar verir. Saç dökülmesinden endişe ediyorsanız, boya, vurgu, peroksit tedavisi ve perma kullanımınızı sınırlayın.

Hafif ve saçınıza uygun bir şampuan kullanın.

Şampuanın amacı saçınızı kir ve fazla yağdan arındırmaktır. Şampuanla fazla yıkamak saçınıza zarar verebilir. Sülfatlar ve diğer bazı bileşenler kabarma, saç derisi kuruluğu ve kırılgan saçlarla ilişkilendirilmiştir.

Şampuandaki herhangi bir özel bileşenin saç dökülmesine neden olduğuna dair bir kanıt yoktur, ancak ideal saç sağlığından daha azına katkıda bulunabilirler. Saçınızın aşırı kuru veya kıvırcık olduğunu fark ederseniz, mümkün olduğunca doğal olana yakın bir şampuan deneyin.

Doğal liflerden yapılmış yumuşak bir fırça kullanın.

Doğal liflere sahip yumuşak bir fırça kullanmak, saçınızda potansiyel olarak sağlıklı yağ seviyelerini artırabilir. Saçınızdaki keratin proteinleri bir çatıdaki zona gibi istiflenir, bu nedenle bunları tek bir yönde, tepeden başlayıp uçlara kadar nazikçe fırçalamak, saç kütikülünüzü pürüzsüzleştirmeye ve şekillendirmeye yardımcı olabilir. Saçları günlük olarak fırçalamak, duş giderinizde saç kümeleri görmekten kaçınmanıza da yardımcı olabilir.

Düşük seviyeli ışık tedavisini deneyin.

Düşük seviyeli ışık tedavisi, hücre büyümesini ve onarımını destekler. Erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesinin en yaygın nedenleri olan erkek ve kadın tipi kellik için potansiyel olarak etkili bir tedavidir. Bu genetik koşullar belirli bir saç dökülmesi modeline neden olur. Erkekler için, tepedeki bir saç çizgisi veya kel noktada başlar. Kadınlar için, genellikle daha geniş bir kısma neden olan genel bir incelme ile karakterizedir.

Hamilelik sonrası saç dökülmesi nasıl önlenir?

Birçok kadın, vücutları hamilelikten sonra hayata uyum sağlarken dehidrasyon, yorgunluk, stres ve düşen östrojen seviyeleri yaşar. Bu faktörler saç dökülmesinin artmasına neden olabilir. Bu saç dökülmesinin bir kısmı genellikle bebek sahibi olmanın stresi ve bitkinliği ile ilgilidir. Bu durum geçicidir ve hamilelik sona erdikten sonra bir yıl içinde çözülmelidir.

Emziriyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız ve saçı kafa derisinden uzaklaştıran sıkı saç modellerinden kaçınıyorsanız, doğum öncesi vitaminlerinizi almaya devam ederek hamilelikten sonra saç dökülmesini en aza indirmeye çalışabilirsiniz.

Dermatologlar kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir sorusuna, saç dökülmesi yavaşlayana kadar hafif şampuanlar ve saç kremleri kullanmanızı ve saç dökülmesinin daha az belirgin görünmesini sağlamak için bir stilist görmenizi önerir.

Kadınlarda saç dökülmesi neden kaynaklanır?

Kadınlarda saç dökülmesine genellikle şunlar neden olur:

1-Genetik kadın tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi)

2-Tiroid hastalığı

3-Yaşlanma

4-Diğer hormonal durumlar

Kadınların yaklaşık yarısı 79 yaşından önce bir dereceye kadar kadın tipi saç dökülmesi yaşar. Saçınızı kaybediyorsanız, doktorunuz daha fazla saç dökülmesini önlemek için aşağıdaki tedavilerden bazılarını önerebilir.

1-Rogain (minoksidil)

2-Aldactone (spironolakton) veya diğer anti-androjen ilaçlar

3-Oral kontraseptifler

4-Demir takviyeleri (özellikle saç dökülmeniz anemiye veya ağır adet döngülerine bağlıysa)

Menopoza giren kadınlar, saç dökülmesini ve diğer semptomlarını tedavi etmenin bir yolu olarak hormon replasman tedavisini (HRT) de düşünebilirler. HRT genellikle sigorta kapsamındadır.

Ne zaman doktora görünmeli

Saç dökülmenizin normal dökülmenin veya geçici telogen effluvium’un ötesine geçtiğinden endişe ediyorsanız, bir doktorla konuşmalısınız.

Kümeler halinde çıkan ve kel noktalar bırakan saçlar ve yamalar halinde büyüyen saçlar, altta yatan bir sağlık sorununun belirtileri olabilir.

Bir dermatolog veya birinci basamak hekimiyle konuşun ve daha fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa belirtilerinizi tanımlayın.