20’li Yaşlarda Kadınların Libidosu

Gençliğinizden 20’li yaşların sonlarına kadar olan süre içinde, sonraki yıllara kıyaslandığında daha verimli olmanız muhtemeldir. Bu, tam olarak nedeni açık olmasa da, seks yapıp yapmama konusunda daha seçici olabilmeniz söylenebilir. Aslında, bilim adamları, 20’li yaşların sonuna doğru doğurganlık azalmaya başladığında, kadın arzusunun artabileceğini düşünüyor.

30’lu Yaşlarda Kadınların Libidosu

Hayatın bu zamanı, cinsel dürtünüzün en güçlü olduğu zaman olabilir. Bir çalışma, 27 ila 45 yaş arasındaki kadınların, genç veya yaşlı kadınlara göre daha sık ve daha yoğun cinsel fantezilere sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca daha fazla seks yaptılar ve bir ilişkide daha erken yaşama olasılıkları daha yüksekti.

Çocuk Sahibi Olmanın Libidoya Etkisi

Her yaşta, hamilelik ve doğumun cinsel yaşamınız üzerinde büyük bir etkisi vardır, ancak bu herkes için farklıdır. Vücudunuz ve hormonlarınız hamilelik boyunca değişir. Bu, özellikle hamileliğin 6. ayında zaman zaman libidoda artış ve diğerlerinde istek eksikliği anlamına gelebilir.

Ayrıca hamileyken seks yapmanın güvenli olup olmadığı konusunda endişeli olmanız da bu isteği tetiklemektedir. Emzirmek, çocuk büyütmek ve diğer işler de zamanınızı, enerjinizi ve sekse olan ilginizi etkileyen faktörlerdendir.

50’li Yaşlarda Kadınların Libidosu

50’li yaş civarlarında hamile kalma konusunda daha az endişe, bazı kadınların seksle daha fazla ilgilenmesini sağlayabilir. Ancak menopoza doğru ilerledikçe östrojen seviyeleri düşer, bu da libidonuzu biraz soğutabilir ve vajinal kuruluğa neden olabilir.

Endişe Veren Durumlar

Kadınların libidosunun en yüksek olduğu yaşları geride bırakmış olsanız da cinsel hayatınızda ve arzularınızda endişe veren bir durumla karşı karşıyaysanız bunu partnerinizle konuşmaktan yada doktorunuza danışmaktan çekinmemelisiniz. Bedenleriniz geliştikçe ve yaşam aşamanız değiştikçe yeni şeyler denemekten korkmayın. Bu, sizin ve partnerinizin seksle meşgul olmanıza ve ilgi duymanıza yardımcı olabilir. Fiziksel ve duygusal memnuniyetiniz konusunda dürüst olun. Hatta samimi olmak için koşullanmış zamanları bir kenara bırakmak güzel bir fikir olabilir.