Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği 14. Bahar Şenliği, yoğun kalabalıkla başladı. Kadınların el emeği ürünleri stantlarda görücüye çıktı.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle; Kavaklı Sahili Amfi’de, 14.’sü düzenlenen Bahar Şenliği törenle başladı. Törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, vatandaşlar ve sanat tutkunları katıldı. Açılışın ardından Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve beraberindekiler şenlikte açılan el emeği stantlarını gezerek birbirinden güzel ürünleri inceledi. Her yıl renkli görüntülere sahne olan şenlikte stantlar yarına kadar açık olacak. Başkan Sezer, tüm hemşehrilerini Kavaklı Sahili’ne renk katan şenlik alanını gezmeye davet etti.