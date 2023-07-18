Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde Sürücü Kamuran K.(44) yönetimindeki 43 ACK 294 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Mehmet K.(26) yönetimindeki 16 ARL 198 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Kamuran K. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa