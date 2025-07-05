Edinilen bilgiye göre Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde Hastane istikametinden AVM istikametine seyir halinde olan Serhat U.(26) yönetimindeki 16 BMV 751 plakalı motosiklet, karşı istikametten seyir halinde olan Havva E. yönetimindeki 16 AES 35 plakalı otomobili yolun karşısına park etmek için manevra yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.