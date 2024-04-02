Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Portakal,16 Nisan'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayacak olan Türkiye Şampiyonasına U17 ve U19 takımlarıyla katılım sağlayacaklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Sedat Portakal bu sezon oynanan Akademi ligleri ile ilgili bilgiler verdi.

Portakal, ”Akademi liglerinde ilk yılımız olmasına rağmen iyi bir sezon geçirdik. İnşallah sezon boyunca elde ettiğimiz başarılı grafiği Antalya’da sürdürerek son 4 takım arasına katılmak istiyoruz.”dedi.

A TAKIMA ÖNÜMÜZDEKİ YIL OYUNCU KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Portakal yaptığı değerlendirmesinde , "Hedefimizin önümüzde ki sezon A takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Portakal “ U-19 ve U-17 gruplarımızdan önümüzde ki yıl A takım kadrosuna vereceğimiz oyuncular var. Belirlediğimiz bu oyuncuları nasip olursa bir sonra ki sezonda A takım kadrosuna entegre ederek, alt yapı oyuncularımızdan da faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.