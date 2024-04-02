İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş’taki gece kulübünde tadilat yapılırken çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi. Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, olayın saat 12.47’de Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’inci katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtilerek, "Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.