Hakemler: MertcanErölmez, Mehmet Ali Keskin, Murathan Çomoğlu
İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Emir Özsoy(Dk 74 Umut Doğdu) , Alperen Şirin(Dk 57 Batuhan Doğrukıran), Ömer Faruk Boz(Sk 57 Deniz Dirk Knibbe) , Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Enes Bakal(Dk 87 Eren Daniş) , Yusuf Kaplan(Dk 87 Yaşar Miralp Arslantürk), Yusuf Turhan
Adıyaman Futbol Kulübü A. Ş. : Yusuf Şükrü Sancaktar, Cenk Çalışkan, Fırat Ergün, Erhan Kaynar, Dursun Batuhan Kuru, Oğuz Çolak, Ramazan Emirhan Civelek, İbrahim Kıraç Gündüz, Vedat Yeşilkaya(Dk 46 Umut Tokdemir) , Mehmet Şahin Sarı, Berkant Çekiç(Dk 46 İbrahim Mirza Aral)
Sarı kartlar: Alperen Şirin, Çağatay Polatdemir, Emir Özsoy (Kafkasspor) Mehmet Şahin Sarı(Adıyaman)
Kırmızı kart:
Goller: Emir Özsoy(pen), Hasan Bekil (Kafkasspor) Berkant Çekiç(Adıyaman)
Maçtan önemli dakikalar
18'nci dakikada geri pasla topla buluşan Kafkasspor kalecisi topu uzaklaştıramadı. Topla buluşan Adıyaman'lı oyuncu Berkant, topu ağlara gönderdi. 0-1
29'ncu dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Alperen ceza sahasında düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emir'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
43'cü dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ömer'in ceza sahasına attığı topa yükselen Alperen'in kafa vuruşu yerden sekti. Hasan ise yüselerek kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1