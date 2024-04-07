Hakemler: Berk Çekal, Ahmet Türkeş, Tolga Düyüncü
Stat: İnegöl İlçe
Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Ekrem Kayılıbal
Artvin Hopaspor: Can Türk, Murat Ulusoy, Ahmet Can Özer, Niyazi Çolak, Batuhan Kurt, Ramazan Özkabak, Ufuk Ayaydın, Caner Solmaz, Sercan Uslu, Ömercan Öndaş, Halil Emre Yiğit
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)
Maçtan dakikalar
7'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Kerem'in ceza sahasına ortaladığı topa Batuhan'ın gelişine vuruşu golü getirdi.1-0
Muhabir: İbrahim Uslu