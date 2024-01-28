TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Sinan Akgöl, Ekrem Kayılıbal, Onur Kızıltaş, Furkan Taştemir, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran , Muhammet Yusuf Ocak, Yavuz Selim Taşer
Gümüşhanespor: Erdoğan Açar, Osman Keçelioğlu, Ömer Faruk Taş, Ümit Bayraktar, Taner Koç, Arif Cılak, Ayhan Gürbüz, Kerem Pala, Kaan Öztürk, Engin Bekdemir, Eray Pazar
Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU