Gazetemizde 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisinin adaylık için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığını dün duyurmuştuk. Haberimizin ardından CHP yönetimi tarafından İnegöl Belediye Başkan adaylığı için teklif götürmeye hazırlanılan Op. Dr. Fuat Erdem, konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda buldu.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığında, uzun yıllar İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan, ilçenin yakından tanıdığı, sevilen doktorlarından Op. Dr. Fuat Erdem’in ismi Belediye Başkan adaylığı konusunda geçmeye başladı. CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin de yakından tanıdığı isim olan Dr. Fuat Erdem’e adaylık teklifinde bulunulmasına sıcak bakıldı. Gazetemize açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, gelişmeyi doğrulayarak, henüz adaylık teklifinin yapılmadığını, böyle bir hamlenin gelebileceğini söylemişti.



İNEGÖL HALKINA HİZMET VERMEKTEN GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

Dün haberimizin ardından gazetemize özel bir açıklama yapan Op. Dr. Fuat Erdem, “Dünkü haber üzerine bir beyanda bulunayım istedim. Yaklaşık 20 yıldır İnegöl’de hizmet vermekteyim. İnegöl Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Başhekimlik yaptım ve İnegöl halkına hizmet verdim. Bundan da gurur ve mutluluk duyuyorum. Tabi son zamanlarda EYT nedeniyle emekli oldum. Ondan sonra da Cihangir Hastanesi’yle anlaşma yaptım. Şimdi Cihangir Hastanesi’nde 6 aydır görev yapıyorum. Gayet mutluyum. Buradaki doktor ve yönetici arkadaşlarla çok iyi ve dinamik vaziyette İnegöl halkına hizmete devam ediyoruz. Şu aşamada tabi siyaset her yerde var. Hepimiz siyasetin içerisindeyiz. Sadece görevimle ilgileniyorum. Böyle bir şey düşünmüyorum. 20 yıldır burada olduğumuzdan dolayı buradaki bütün partilerde yönetici olan arkadaşlarla diyalog ve samimiyet halindeyiz. Bu yazı itibariyle söylüyoruz. CHP’den böyle bir teklif düşünülmüş olması onların teveccühleri. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bunun yanı sıra şu an da gündemimde yok. Genel Cerrahım, işlerim baya yoğun. Endoskopi yapıyorum, ameliyatlara giriyorum. Bütün siyasi partilere de yerel seçim çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

GELECEKTE NEDEN OLMASIN?

Erdem, “Gelecekte neden olmasın, her zaman için böyle bir şey var. Yapılanların içindeyiz, yorumluyoruz. İnegöl için ne en iyisi nedir, onu düşünüyoruz her zaman. İnegöl’ümüz için ne en iyisi düşünüyor, siyasilerle paylaşıyoruz. Tabi ki neden olmasın? Herkesin kafasında yatan bir şey vardır, siyasi görüşü de olabilir. Şu an itibariyle gündemimizde mümkün değil. Siyasi görüşüm olarak da ben insancılım, insana yakınım öyle söyleyeyim” diye konuştu.

Haber merkezi