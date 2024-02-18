TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Kepez Spor Futbol A.Ş. ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Selçuk Gökgöz, Orhun Aydın Duran
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Kerem Dönertaş( Dk 90+5 Recep Daylak), Yıldıray Koçal( Dk 90+3 Görkem Güven) , Abdülkadir Akyıldız( Dk 80 Fevzi can Bozkuş), Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Denis Meriç, Yavuz Selim Taşer(Dk 80 Samet Günhan), Ekrem Kayılıbal( Dk 90+3 Semih Akyıldız), Onur Kızıltaş
Kepez Spor Futbol A.Ş.: İsmail Cengiz, Serhat Velioğlu, Abdurrahman Üresin, Bilal Gülden, Emre Gemici, Serkan Özen, Hasan Gündoğdu, Yılmaz Basravi, Faruk Öcal, Deniz Keskin, Mustafa Acar
Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş, Yıldıray Koçal(Kafkas)
Kaynak: SEHER YAŞA