Yaptığı transferlerle adından söz ettiren İnegöl Kafkasspor, ligin 2. Yarısına Nevşehir Belediyespor ve Adıyamanspor galibiyetleri ile başlayarak kümede kalma şansını arttırdı.

Yapılan transferler ve alınan galibiyetler taraftarları mutlu ederken, Mazıdağı Fosfat maçı içinde umutlandı.

Şu ana kadar oynanan 17 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil siyahlılar, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 25 gol gördü.

KAFKASSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Nesine 3. Lig 2. Grupta bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir performans ortaya koyan Kafkas Kartalları, şu ana kadar deplasmanda oynanan 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Kafkasspor Mazıdağı Fosfat karşısında bir galibiyet alması durumunda ise ilk kez profesyonel ligde üst üste 3 kez galibiyet alma unvanını yakalayacak. Olası bir galibiyetle İnegöl temsilcisi grupta üst sıralara çıkacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise küme düşmeme mücadelesi ileri ki haftalarda da devam edecek.

MAZIDAĞI FOSFAT NASIL BİR TAKIM?

Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat, şu ana kadar oynanan 17 hafta sonunda 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran ekip kalesinde ise 10 gol gördü.

Az gol atan ve az gol yiyen ekip devre arasında ise birçok oyuncuyu transfer etti. Son transfer ise daha önce Kafkasspor forması giyen kanat oyuncusu Yusuf Ocak oldu.

Play Off’a kalma mücadelesi veren Mazıdağı Fosfat ligin ikinci yarısına ise kötü bir başlangıç yaptı. Adıyamanspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan ekip, geçtiğimiz hafta ise Amasyaspor FK’ye deplasmanda 1-0 yenildi. Ev sahibi ekip son oynadığı 7 maçta ise galibiyet alamadı.

Mazıdağı kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 8 karşılaşmadan 2, 5 beraberlik çıkaran ekip 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip kalesinde ise yine 5 gol gördü.

Ligin ilk yarısında İnegöl’de oynanan karşılaşmada ise Kafkasspor, Mazıdağı arasında ki mücadele 0-0 sona ermişti.

MAÇ PROGRAMI

Nesine 3. Lig 2. Grup 18. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Mazıdağı Fosfat ile İnegöl Kafkasspor arasında ki mücadele 2 Şubat Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda saat 13.00’te başlayacak.