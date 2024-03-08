Şimşek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Hafta sonu oynayacağımız Karabük İdmanyurdu maçı ile galibiyet serisine başlayarak hedeflerimiz doğrultusunda playoff potasına girmek istiyoruz. Yeni teknik direktörümüz İsmail Güldüren’le birlikte oluşan havadan umutluyuz. Kadro kalitemiz, muhteşem taraftarımızla birleştiğinde yapabileceklerimizin sınırı olmadığını düşünüyoruz. Her zaman büyük fedakarlık ve sevgiyle takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmekle birlikte özellikle Cumartesi günü İnegöl ilçe stadyumuna beklediğimizi iletiyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve

Playoff yolculuğunda sen yoksan bir eksiğiz. “

Kaynak: Haber merkezi