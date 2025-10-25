Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 10. sırada yer alan İnegöl temsilcisi, Ankara deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Kırmızı kart cezalıları ile sakat oyuncular nedeniyle son 2 maçında galibiyet göremeyen Kafkasspor, şanssızlığını Polatlı 1926 SK maçında kırmaya çalışacak. Sakatlığı biten Serdar Eylik formasına yeniden kavuşacak. Sakatlığı devam eden Tarık Furkan Çalışır ve kırmızı kart cezaları devam eden Emre Kara ve Yusuf Akdemir yine bu maçta forma giyemeyecek.

POLATLI 1926 SK NASIL BİR TAKIM?

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Polatlı 1926 SK, ligde geride kalan 7 hafta sonunda sadece 1 maçtan galip ayrılırken 6 maçı ise kaybetti. Bu sezon ki tek galibiyetini Ankara derbisinde Etimesgut SK karşısında 1-0'lık sonuçla alarak dikkatleri üzerine çeken ekip, diğer maçların tamamını ise kaybetti.

7 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösteren ekip kalesinde ise 8 gol gördü. İleri uçta oldukça etkisiz olan Polatlı, defans hattında ise oldukça başarılı bir hatta sahip. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, kendi sahasında şu ana kadar oynadığı tüm lig maçlarını kaybetti.

Tufan Kelleci, Ömer Çiçek ve Yunus Emre Yalçın gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı ekip, bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Güçlü defansı nedeniyle zor gol yiyen ekip, kontra atak futboluyla sonuç yakalamaya çalışıyor.

PLATLI1926 SK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. grup 8. hafta mücadelesinde Polatlı 1926 SK-İnegöl Kafkasspor arasındaki karşılaşma 26 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Polatlı İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.