3. Lif Temsilcisi Kafkasspor, Afyon’da devam eden hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı özel maçta Bergama Belediyespor’u yendi.

Bu yıl Bursa’yı 3. Lig 1. Grupta temsil edecek olan İnegöl ekibi Kafkasspor, Afyon kampının ilk hazırlık maçını 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor ile yaptı.

Maça hızlı başlayan İnegöl ekibi henüz maçın 3. Dakikasında golcü futbolcusu Abdülkadir ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda etkili futbol ortaya koyan Kafkasspor, 20. Dakikada kazanılan frikik sonrası Yıldıray’ın attığı şık golle durumu 2-0’a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci devrede yedek kulübesinde oynayan diğer oyunculara şans veren Teknik Direktör Murat Endes, yoğun presle topu rakip sahaya yıkmayı başardı.

Gelişen atakları gole çeviremeyen Kafkasspor, ani gelişen atakla kalesinde golü gördü. Hazırlık maçında sergilediği futbolla lig öncesi rakiplerine göz dağı vermiş oldu. Yeni transferlerin performansı teknik heyet ve yönetimi mutlu ederken transfer çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda yönetim kurulunun 1-2 oyuncuyu daha kadroya katması bekleniyor.

Bu arada Kafkasspor Afyon’daki hazırlık maçını 21 Ağustos’ta Kuşadasıspor’la yapacak.