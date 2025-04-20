Hakemler: Ayberk Demirbaş, Buğra Can Semercioğlu
Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran(Dk 86 Muhammed Emir Özbilen) Serdar Eylik(Dk 86 Çağatay Polatdemir) Umut Doğdu, Kerem Demir(Dk 92 Tarık Furkan Çalışır) Adnan Gülen, Emre Karadağ, Hasan Bekil(Dk 92 Deniz Dirk Knibbe) Emre Kara, Yusuf Kaplan(Dk 75 Bilal Güney)
Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Ahmet Gülay, Celal Emir Dede( Dk 67 Emir Şenocak) Sedat Yiğit Kurnaz(Dk 46 Bertuğ Bayar) , Şahin Şafakoğlu, Artun Akçakın(Dk 80 Kağan Kayalı, Serdar Güncü(Dk 67 Samet Seymen Sargın) Tayfun Kırca, Berkay Görmez, Volkan Altınsoy, Muhammed Demirci(Dk 80 Muhammet Araz)
Sarı kartlar: Hasan Bekil, Yusuf Kaplan, Batuhan Doğrukıran, Adnan Gülen (Kafkasspor) Şahin Şafakoğlu, Tayfun Kırca, Artun Akçakın, Serdar Güncü(Balıkesir)
Kırmızı kart: Tayfun Kırca(Balıkesir)
Goller: Batuhan Doğrukıran, Yusuf Kaplan, Bilal Güney, Muhammed Emir Özbilen (Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
40'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
55'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
80'nci dakikada gelişen Kafkasspor topla bulaşan Bilal, çalımlarla girdiği ceza sahasına girdi. Bilal, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden topu ağlarla buluştu. 3-0
88'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Emre, ceza sahası dışından kaleye sert şut çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Muhammed Emir'in vuruşu ağlarla buluştu. 4-0