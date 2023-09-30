TFF 3. Lig İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, 4. Hafta maçlarında sahasında Kırıkkalegücü FSK’yı konuk edecek. Son lig maçında İzmir temsilcisi Aliağa FAŞ ile Ziraat Türkiye Kupası maçında Çarşamba günü Bursa Yıldırımspor’a 2-0’lık sonuçlarla yenilen temsilcimiz, kötü gidişe “dur” demek için sahaya çıkacak. Peki rakip Kırıkkalegücü FSK nasıl bir ekip? Rakibi sizler için analiz ettik..

Tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselen Kafkasspor, ligde oynadığı ilk karşılaşmada deplasmanda Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kalmış, sonra ki hafta ise İnegöl şehir stadyumunda misafir ettiği Gümüşhanespor’u 2-1 yenmeyi başarmıştı. 3. Hafta maçında İzmir Aliağa FAŞ karşısında 2-0 mağlup olan temsilcimiz, hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Bursa Yıldırımspor’a yenilerek kupaya veda etmişti.

Son 2 maçında galibiyete hasret kalan Kafkasspor’da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine kuruldu. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan ekibimiz, 3 puanı hanesine koyarak yeniden üst sırlara çıkmak istiyor.

RAKİBİ TANIYALIM

Geçtiğimiz haftayı bay geçerek dinlenen Kırıkkalegücü FSK, ligin ilk maçında konuk olduğu Kepez Belediyespor’a 2-0 yenilmesinin ardından 2. Haftada konuk ettiği Edirnespor’u 2-1 yenmeyi başardı. Ligde oynadığı 2 maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan ekip, maç başı 1 gol atma ortalamasıyla oynarken, gol yeme ortalaması ise maç başı 1,5 oldu.

Kırıkkalegücü Çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında ise konuk olduğu Hacette 1945 takımına 3-0 yenildi.

GRUBUN EN GENÇ TAKIMI

3. Lig 1. Gurubun en genç ekipleri arasında yer alan Kırıkkalegücü’nde kadroda bulunan 26 oyuncusunun yaş ortalaması 22,6 olarak hesaplandı.

Erkan Kaya’nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda, 18 yaşında ki Doğukan Kuzu oynanan 2 lig maçında da 11’de forma şansı bulurken, yine 18 yaşında ki Gödeniz Yorulmaz’da 1 maçta 11’e girmeyi başardı. Taha Yeşilbaş ve Onur Keser gibi 20 yaşında olan oyuncusu kupa maçı dahil 3 maçta sahaya 11’de başlarken, yine 20 yaşında ki Kerem Yusuf Ersunar 2 maçta, Göktup Yayla’da 1 maçta sahaya 11’de başlayan isimler arasında yer aldılar.

MAÇ SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU

Pazar günü İnegöl Şehir stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maçın orta hakemliğini Sinop Bölgesinden Erdal Yılmaz, çizgi hakemliklerini ise Elazığ bölgesinden Yakup Keçeli ve Van bölgesinden Yakup Erdoğan yapacak. Kafkasspor’da yine bu maçta çocuk ve kadınlara özel yer ayrılması bekleniyor.