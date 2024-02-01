İmza töreninde konuşan Kafkasspor yöneticisi Nihat Bayraktar;

"Hedeflerimiz doğrultusunda takviye yapmaya devam ediyoruz. Denis kardeşimiz takibimizde olan bir oyuncuydu. Yapılan görüşmeler neticesinde bünyemize kattık. Kafkasspor forması altında başarıdan başarıya koşmasını temenni ediyorum." dedi.

Kafkasspor'a transfer olan Denis Meriç ise;

“Kafkasspor bildiğim bir takımdı. Hedeflerimiz aynı noktada birleşince tereddüt etmedim. Hırslı ve hedefleri olan bir oyuncuyum. Biran önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her iki taraf içinde hayırlı olsun” şeklinde konuştu.