İnegöl Kafkasspor yönetimi forma sponsorları ile yemekte biraraya geldi. Yemeğin ardından açıklama yapan İnegöl Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu, "2024-2025 futbol sezonunda bizimle beraber yürüyecek olan yeni forma sponsorlarımız aracılığıyla sizlere tanıtmak istiyoruz.

İlçemizde faaliyet gösteren ve sektörlerinde marka olan göğüs sponsorumuz Yakup bey'e, Bahri Sevinç Fatih Sevinç kardeşlerimize sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum.

Bu Zor günlerde Maddi manevi destek veren tüm sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Sırt sponsoru Ofishci Mobilyaları Sahibi Osman Sevim," Ben de daha önce görev yapmış olduğum Kafkas spora 2024-2025 sezonu için başarılar diliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum bizleri layık gördükleri için. Elimizden gelen desteği hem inegölspor'umuza hem de Kafkas sporumuza yapacağız. Biz hizmet vermekten Onur duyuyoruz.

Bu sezon içinde gerçekten başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza. Aynı zamanda geçen günlerde kulübümüzün şampiyonluğa çıkaran ve 3 ülkeye girmeyi başaran sayın genel başkanımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum inşallah beraberlik içerisinde inegölspor'umuzda Kafkas sporumuzda güzel noktalara ulaşırlar. Biz inanıyoruz ki sponsorlarla bu işler daha kolay hale gelecek." dedi.

Göğüs sponsoru Erhun Mobilya Ekipmanları Firması sahibi Yakup Cansever," Hem inegölsporumuza hem Kafkas sporumuza ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Forma kol sponsorları Bahri Sevinç Orman Ürünleri ve Sevdeko firması Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Sevinç ise, "Öncelikle hem iniyorum sporumuza hem Kafkas sporumuza hayırlı olsun 3 ligde İnegölspor ve Kafkas sporumuza gönülden başarılar diliyorum her zaman arkasındayız ve bundan sonra da arkasında olmaya devam edeceğiz." dedi.