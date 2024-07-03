Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile göreve seçilen Sabahattin Ordu ve yönetimi, ilk olarak teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu ile anlaştı. 3. Ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan yönetim, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda hareket etmeye başladı.

Kafkasspor’da sezon bitimi ayrılan orta sağa oyuncusu Orkan Çınar’ın ardından yönetim, stoper Furkan Taşdemir’le de yollarını ayırdığını duyurdu.

Kafkasspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Furkan Taşdemir’e emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, karşılıklı görüşerek yollarını ayırdıkları ifade edildi.

Kafkasspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“3 yıldır formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Furkan Taşdemir ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Furkan Taşdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz.”

Kaynak: Öznur Dede