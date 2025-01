TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl temsilcisi Kafkasspor, ikinci yarıya hazırlıklarına başladı. Takımda bir değişim rüzgarı yaşayan Kafkasspor’da yeni yönetim, Teknik Direktör Hasar Uğur Kardal’ın raporu doğrultusunda 3 oyuncuyla yollarını ayırdı. Kafkasspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskender Can, Emir Özsoy ve Yusuf Turhan’la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Futbolcumuz İskender Can, Emir Özsoy ve Yusuf Turhan ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İskender Can, Emir Özsoy ve Yusuf Turhan'a bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatlarında başarılar dileriz.”

Kaynak: HABER MERKEZİ