Birikimlerini değerlendirmek isteyen ancak ev almaya bütçesi yetmeyenler için önemli bir yatırım fırsatı sunan arsalar, konumları, toprak verimlilikleri ve çevredeki olanaklar sayesinde giderek değer kazanıyor. Toprak sahibi olmayı isteyenler için cazip fiyatlar ve taksit imkânları sunan TOKİ arsa satışları, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak.

Arsalar, konut, ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyor. Ayrıca, plansız arsalar da satış listesinde yer alıyor.

TOKİ'nin satışa çıkacağı arsalar ise şu illerde;

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

TOKİ arsa satışlarında ödeme koşulları, peşinat tutarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Açık artırmalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda başlayacak. Açık artırmaya internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) katılınabiliyor.