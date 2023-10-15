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Katliam gibi kaza.. 7 ölü 40 yaralı Katliam gibi kaza.. 7 ölü 40 yaralı

Kaza, Ankara'nın Dikmen Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Y.E.B. (26), 06 BC 6656 plakalı aracıyla seyrederken direksiyon kontrolünü kaybetti. Bu nedenle otomobil, karşı şeride geçti ve Kızılay-Ayrancı hattında çalışan minibüsü, Mustafa Akdağ (42) tarafından kullanılan 06 J 1845 plakalı araçla çarpıştı.

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Çevredeki insanların hemen yardım çağrısında bulunmasının ardından kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü Y.E.B. hayatını kaybederken, minibüs şoförü Akdağ ve minibüsün içinde bulunan 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkarıldı ve çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi her iki yönde de trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattı.

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