Son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası küme düşme hattında yer alan Kafkasspor’da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Kafkas Kartalları, kulüple anılan İsmail Güldüren’le anlaşmasına rağmen, hocanın saatler sonra ailevi sorunlarını mazeret sunarak teklifi geri çevirmesi üzerine yeni isimlerle kontak kurmaya başladı.
Pazar günü deplasmanda Tire21 Futbol Kulübüyle oynanacak maça yeni hocanın yetişememe ihtimali üzerine yönetim, takımın alt yapısında görev alan daha önce Kafkasspor’da yardımcı hocalık görevinde bulunan Kemal Hastürk ve Suat Güneş’le maça çıkma kararı aldı.
Yeni teknik direktörün ise hafta içinde belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: ÖZNUR DEDE