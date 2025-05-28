

23 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulla göreve başlayan Kafkasspor yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın sözcüsü Erkan Dönmez, “ Bilindiği üzere 23.05.2025 tarihinde yapılan genel kurulla göreve başladık. Dün akşam Royal Otel’de yaptığımız toplantı sonucunda görev dağılımını gerçekleştirdik. Amacımız Kafkasspor’u en iyi temsil ederek, ekonomiyi göz önünde bulundurup, sağlam adımlar ve projeler yaparak sezonu en iyi şekilde geçirmektir. Yapılan görevlendirmenin tüm Kafkasspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İşte görev dağılımı;

Başkan: Sedat Yavuz

Başkan Yardımcıları: Bahri Sevinç, Alper Erbay, Taner Güven

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanlar: Bahattin Korkmaz, Serkan Yiğit

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Ege

Amatör Takımlardan Sorumlu Asbaşkan: Osman Gümüş

Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkanlar: Şaban Ertaş, Zafer Tuncer

Genel Sekreterler: Bedirhan Yavuz, Yavuz Güneşli

Futbol Şube Sorumluları: Yücel Demir, Enes Bayraktar

Alt Yapı Sorumlusu: Uğur Kamacı

Basın Sözcüleri: Erkan Dönmez, Yakup Cansever, Rasim Erdem

Lokal Sorumluları: Fatih Doğru, Sami Fergana

Federasyon Temsilcisi: Hasan Boztepe

Reklam Pazarlama Sorumluları: Bülent Eren, Deniz Erdem, Adnan Kemal Aydın, Selim Aydın

Hukuk İşleri Sorumlusu: Gürkan Ordu

Tesis ve Stadyum Sorumluları: Erkan Nari, Süleyman Eroğlu

Taraftar Sorumlusu: Fatih Salim