23 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulla göreve başlayan Kafkasspor yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın sözcüsü Erkan Dönmez, “ Bilindiği üzere 23.05.2025 tarihinde yapılan genel kurulla göreve başladık. Dün akşam Royal Otel’de yaptığımız toplantı sonucunda görev dağılımını gerçekleştirdik. Amacımız Kafkasspor’u en iyi temsil ederek, ekonomiyi göz önünde bulundurup, sağlam adımlar ve projeler yaparak sezonu en iyi şekilde geçirmektir. Yapılan görevlendirmenin tüm Kafkasspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
İşte görev dağılımı;
Başkan: Sedat Yavuz
Başkan Yardımcıları: Bahri Sevinç, Alper Erbay, Taner Güven
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanlar: Bahattin Korkmaz, Serkan Yiğit
Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Ege
Amatör Takımlardan Sorumlu Asbaşkan: Osman Gümüş
Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkanlar: Şaban Ertaş, Zafer Tuncer
Genel Sekreterler: Bedirhan Yavuz, Yavuz Güneşli
Futbol Şube Sorumluları: Yücel Demir, Enes Bayraktar
Alt Yapı Sorumlusu: Uğur Kamacı
Basın Sözcüleri: Erkan Dönmez, Yakup Cansever, Rasim Erdem
Lokal Sorumluları: Fatih Doğru, Sami Fergana
Federasyon Temsilcisi: Hasan Boztepe
Reklam Pazarlama Sorumluları: Bülent Eren, Deniz Erdem, Adnan Kemal Aydın, Selim Aydın
Hukuk İşleri Sorumlusu: Gürkan Ordu
Tesis ve Stadyum Sorumluları: Erkan Nari, Süleyman Eroğlu
Taraftar Sorumlusu: Fatih Salim