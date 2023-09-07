TFF 3.Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala İnegöl Temsilcimiz Kafkasspor, renklerine iki oyuncuyu daha renklerine bağladı.

3. Lig’de iddialı bir takım oluşturan Kafkasspor, Lig’in başlamasına sayılı günler kala transferlerine iki oyuncuyu daha ekledi. Menemen Fk'dan 1999 doğumlu kanat mevkiinde oynayan Ekrem Kayılıbal ve Alaçatıspor'dan 2001 doğumlu solbek mevkiinde oynayan Onur Emre Yaldız’ı renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenlerine Kafkasspor yöneticileri ile futbolcular katıldı.

Seher Yaşa